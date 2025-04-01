Росреестр Татарстана напомнил о расширении семейной ипотеки на «вторичку»

«Таких городов, где или совсем нет долевого строительства, или его крайне мало, на самом деле очень много. У нас достаточно активно строят в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Набережных Челнах, в остальных городах новостроек практически нет. По России список тоже довольно обширный. Несмотря на то, что получить ипотеку можно с 1 апреля, покупатели в Татарстане уже задолго начали вносить задатки за квартиры, которые попадают под условия», — прокомментировал ситуацию вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.