Экспорт казахстанской нефти через КТК: Минэнерго сделало заявление

Общая протяженность магистрального трубопровода достигает 1 510 километров, из них 452 километра являются казахстанским участком. Мощность КТК составляет 81,5 миллиона тонн в год. В целом по итогам 2024 года объем экспорта казахстанской нефти составил 68,6 миллиона тонн. По нефтепроводу КТК достиг 54,9 миллиона тонн, это 80 процентов от всего объема экспорта.