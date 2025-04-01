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Экспорт казахстанской нефти через КТК: Минэнерго сделало заявление

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что на текущий момент ограничений на прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: Tengrinews

«Отгрузка осуществляется в штатном режиме согласно графику через выносное причальное устройство ВПУ-3, которое находится в работе», — сообщили в Минэнерго.

Также в ведомстве заявили, что они держат данный вопрос на контроле и находятся в постоянном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами для обеспечения бесперебойной транспортировки казахстанской нефти на экспорт.

Ранее сообщалось, что КТК приостановил работу двух выносных причалов после внеплановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

КТК является одним из приоритетных направлений экспортных поставок казахстанской нефти и соединяет казахстанское нефтяное месторождение Тенгиз с нефтяным терминалом «Южная Озереевка» на Черном море (вблизи порта Новороссийск).

Транспортировка нефти по нефтепроводу обеспечивается 15 нефтеперекачивающими станциями (НПС), резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1 миллион кубических метров и тремя выносными причальными устройствами на морском терминале.

Общая протяженность магистрального трубопровода достигает 1 510 километров, из них 452 километра являются казахстанским участком. Мощность КТК составляет 81,5 миллиона тонн в год. В целом по итогам 2024 года объем экспорта казахстанской нефти составил 68,6 миллиона тонн. По нефтепроводу КТК достиг 54,9 миллиона тонн, это 80 процентов от всего объема экспорта.