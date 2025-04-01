Самарский спутник «Ресурс-П» № 5 принят в эксплуатацию

Напомним, спутник был запущен 25 декабря 2024 г. самарской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. С тех пор он проходил летные испытания — была протестирована и отлажена работа съемочной аппаратуры.
Космический аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 г. на орбиту выведены пять спутников «Ресурс-П».
Начиная с 19 марта 2025 г. для потребителей доступна возможность заказа съемки с-КА «Ресурс-П» № 5.