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Самарский спутник «Ресурс-П» № 5 принят в эксплуатацию

«Роскосмос» завершил комплекс работ по вводу космического аппарата «Ресурс-П» № 5 в составе космической системы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Напомним, спутник был запущен 25 декабря 2024 г. самарской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. С тех пор он проходил летные испытания — была протестирована и отлажена работа съемочной аппаратуры.

Космический аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 г. на орбиту выведены пять спутников «Ресурс-П».

Начиная с 19 марта 2025 г. для потребителей доступна возможность заказа съемки с-КА «Ресурс-П» № 5.