Самарский спутник «Ресурс-П» № 5 принят в эксплуатацию

Космический аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 г. на орбиту выведены пять спутников «Ресурс-П».