В Самаре завели дело о незаконной сдаче 31 подъемного крана

В Куйбышевской транспортной прокуратурой провели проверку компании «Порт Самара». По указанию бывшего генерального директора в металлолом сдали 31 подъемный кран, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
— Установлено, что в августе 2023 года бывший директор компании сдал в качестве лома приспособление подъемных кранов без оценки их стоимости. В результате неправомерных действий юридическому лицу причинили ущерб в размере более 28 млн рублей, — указано в сообщении.
Материалы дела направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.