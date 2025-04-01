В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети — Минпромторг РФ

«Перспективы захода в Крым крупных федеральных ретейлеров очень хорошие. Сразу несколько крупных федеральных ретейлеров сейчас рассматривают возможность захода в Крым», — сказал он журналистам в Симферополе.
По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25−30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.
«Речь идет о сетевой рознице, но конкретные компании я бы называть не стал, вопрос в проработке», — уточнил Чекушов.
Это, по его словам, потребует развития и увеличения площадей оптово-распределительных центров. Тех площадей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах, будет достаточно для реализации планов по развитию торговых точек, полагает он.
«Оптово-логистических центров в Крыму не хватает, логистика здесь осложнена. Но мы приятно удивлены темпами строительства, планами по вводу в эксплуатацию и планами по развитию в целом торговой отрасли республики. Думаю, что уже первые существенные результаты этой работы мы увидим в следующем году. В 2026 году потоки поставки товаров в Крым будут оптимизированы, мы увидим качественно другие логистические потоки», — выразил уверенность замглавы Минпромторга РФ.
В ходе поездки в Крым Чекушов посетил ряд объектов, в частности, строящийся в селе Чистенькое под Симферополем крупный оптово-распределительный центр. Строительная готовность объекта составляет около 80%. В сентябре этого года планируется завершить строительно-монтажные работы и получить заключение о соответствии.
В октябре планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию и настроить оборудование. Затем объект полноценно начнет работу.
Строительство осуществляется за счет собственных и привлеченных кредитных средств. Общая площадь комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров.
Оптово-распределительный центр в Чистеньком представляет собой логистический центр класса «А» с необходимой транспортной и складской инфраструктурой на основе применения самых современных технологий. Программа социально-экономического развития Крыма предусматривает предоставление компенсации за строительство центра в размере 1,2 миллиарда рублей.
Также Чекушов посетил функционирующий в Симферополе мультитемпературный склад для хранения продуктов площадью 8 тысяч квадратных метров. Склад работает как распределительный центр, туда поступает продукция с материковой части страны. Логистическая компания сама доставляет ее в Крым с заводов-изготовителей, хранит и затем продает как дистрибьютор, минуя посредников.
Склад позволяет хранить продукты питания в нескольких температурных режимах. Внутри объекта находится холодильник для охлажденной и замороженной продукции. Товар на сухом складе хранится в паллетах высотой в шесть ярусов.
«На данный момент среднесуточная отгрузка на данном объекте составляет порядка 30 тонн. Мы развиваем новые направления, в частности, сейчас здесь уже есть зона для хранения алкоголя. Мы представляем федеральных игроков рынка с точки зрения обеспечения конечных потребителей как крупных торговых сетей, так и мелких сетей», — сказал гендиректор логистического оператора Михаил Сентемов.
По его словам, компания на данный момент обеспечивает доставку товара со склада в 14 тысяч торговых точек по всему Крыму. Открытие этого центра позволило привлечь в Крым крупные бренды и расширить ассортимент продукции в крымских магазинах.