В Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети — Минпромторг РФ

«Оптово-логистических центров в Крыму не хватает, логистика здесь осложнена. Но мы приятно удивлены темпами строительства, планами по вводу в эксплуатацию и планами по развитию в целом торговой отрасли республики. Думаю, что уже первые существенные результаты этой работы мы увидим в следующем году. В 2026 году потоки поставки товаров в Крым будут оптимизированы, мы увидим качественно другие логистические потоки», — выразил уверенность замглавы Минпромторга РФ.