Forbes: владелица «Лэтуаль» Володина стала пятой женщиной-миллиардером в РФ

«Я гордиться ими не буду. У нас, понимаете, миллиардеры увеличиваются, но [в России до сих пор нет] ни своего мобильного телефона, ни смартфона, ни программного обеспечения, ни процессора, ничего нет. И в космос все реже летаем. Поэтому в чем же гордость? Гордиться можно, когда вы в чем-то стали первыми в мире. Вы назовете хоть одного миллиардера, который занимает первое место в программном обеспечении или в производстве смартфонов? Они же все там металлургические», — сказал Коломойцев.