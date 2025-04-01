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С 1 июня в Нижнем Новгороде будет действовать новый тариф за наем соцжилья

Планируется увеличение на 11,5%

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня 2025 года для жителей Нижнего Новгорода будет скорректирована арендная плата за жилье, находящееся в муниципальной собственности. Об этом изменении объявил департамент экономического развития города.

— Увеличение на 11,5% связано с изменением средней стоимости 1 квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Нижегородской области, — пояснили экономисты.

Муниципальное жилье находится в собственности города и сдается гражданам в аренду на основании договора социального найма. При заселении жильцы вносят ежемесячные платежи за пользование помещениями в дополнение к оплате коммунальных услуг. Договоры социального найма заключаются на неопределенный срок. Все физические лица, проживающие в квартире по такому соглашению, имеют возможность приобрести её в собственность. В случае покупки владельцы будут облагаться налогом на имущество вместо арендной платы.