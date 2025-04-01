С 1 июня в Нижнем Новгороде будет действовать новый тариф за наем соцжилья

Муниципальное жилье находится в собственности города и сдается гражданам в аренду на основании договора социального найма. При заселении жильцы вносят ежемесячные платежи за пользование помещениями в дополнение к оплате коммунальных услуг. Договоры социального найма заключаются на неопределенный срок. Все физические лица, проживающие в квартире по такому соглашению, имеют возможность приобрести её в собственность. В случае покупки владельцы будут облагаться налогом на имущество вместо арендной платы.