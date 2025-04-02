В Перми закрылся единственный филиал бренда одежды Terranova

Terranova входит в Teddy Group, которая была основана в Римини в 1960-е годы. В коллекции бренда — одежда, обувь и аксессуары для подростков и взрослых. На данный момент магазин представлен в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде регионов, включая Республику Татарстан, Удмуртскую Республику, Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую область и другие. В пермском ТРК «Столица» Terranova действовала на протяжении 20 лет со дня открытия торгового центра.