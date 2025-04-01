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МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая

МАРТ сказал о скидках на белорусские товары ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в преддверии 9 Мая торговля объявит специальные скидки. Такая рекомендация дана Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

В частности, среди перечня рекомендаций МАРТ для белорусской торговли в канун Дня Победы, сказано о скидочных акциях. Скидки предлагается объявить на белорусские товары.

— В объектах торговли и услуг целесообразно обеспечить проведение широкомасштабных акций с предоставлением скидок на товары отечественного производства и услуги, — говорится в документе ведомства.

А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля.

И мы писали, что Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.

Тем временем Владимир Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве: «Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье».