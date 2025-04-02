«Озимые хорошо пережили зиму»: Беспрозванных рассказал о видах на урожай

«Засеем порядка 73 тысяч га сельхозземель, — рассказал Беспрозванных. — В этом году ожидаем получить урожай как минимум на уровне показателей прошлого года: не меньше 746 тысяч тонн зерна и 252 тысяч тонн масличных культур, а также 155 тысяч тонн картофеля и 66 тысяч тонн овощей. Озимые хорошо пережили зиму — около 160 тысяч га».