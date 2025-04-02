«Озимые хорошо пережили зиму»: Беспрозванных рассказал о видах на урожай

Областные власти в 2025 году рассчитывают получить урожай не меньше, чем в прошлом году. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
Глава области подчеркнул, что уже через несколько недель начнётся массовая посевная кампания, которая продлится до конца мая.
«Засеем порядка 73 тысяч га сельхозземель, — рассказал Беспрозванных. — В этом году ожидаем получить урожай как минимум на уровне показателей прошлого года: не меньше 746 тысяч тонн зерна и 252 тысяч тонн масличных культур, а также 155 тысяч тонн картофеля и 66 тысяч тонн овощей. Озимые хорошо пережили зиму — около 160 тысяч га».
Губернатор сообщил, что с прошлого урожая регион обеспечен необходимым: «Сейчас в хранилищах 193 тысячи тонн зерна, картофеля, в том числе семенного, — 21 тысяча тонн, овощей — 6,3 тысячи тонн».
Сравнительно тёплая зима в Калининградской области не должна сказаться на снижении урожая 2025 года, считают в региональном минсельхозе.