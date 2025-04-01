Новый премьер Беларуси Турчин едет с первым официальным визитом в Россию

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направится с официальным визитом в Россиию, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Официальный визит Турчина в Россиюю состоится 7 апреля. Пресс-служба проанонсировала также переговоры белорусского премьера с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
На совещании по подготовке визита, прошедшем накануне, новый премьер Беларуси подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером республики «по всем направлениям сотрудничества, включая внешнеторговые отношения». Еще Турчин напомнил, что на долю России приходится более 60% стоимостного объема внешней торговли товарами и свыше 65% экспорта.
В преддверии визита в Россию Турчин сказал, что предстоит еще многое сделать. Глава белорусского правительства отметил еще, что в первую очередь необходимо активизировать цифровую повестку, завершить работы по созданию объединенных энергетических рынков и по формированию единой промышленной политики.
— Необходима дальнейшая унификация регулирования транспортного рынка, выравнивание условий деятельности субъектов хозяйствования, — констатировал премьер.
Кстати, недавно был назван топ белорусских товаров для экспорта в Россию: «Молочка и мясо, автомобили, телевизоры и мониторы».
Тем временем Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля.
И мы писали, что президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ по внедрению в Беларуси связи 5G. Еще президент установил безвиз в Беларусь для граждан 71 страны с 4 по 20 июля 2025.