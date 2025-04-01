Новый премьер Беларуси Турчин едет с первым официальным визитом в Россию

В преддверии визита в Россию Турчин сказал, что предстоит еще многое сделать. Глава белорусского правительства отметил еще, что в первую очередь необходимо активизировать цифровую повестку, завершить работы по созданию объединенных энергетических рынков и по формированию единой промышленной политики.