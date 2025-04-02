Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За безопасностью дорожного движения в Самарской области следит ИИ

В Самарской области внедряется система безопасности на базе искусственного интеллекта.

Проект реализуется государственным учреждением «Безопасный регион» совместно с компанией NetVision.

Платформа «Безопасный город» объединяет системы видеонаблюдения в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, а также в гостиницах, больницах, спортивных комплексах и на транспортных объектах. В её состав входит более 5 тысяч устройств.

Система автоматически идентифицирует лица, распознаёт автомобили с номерами из более чем 30 стран, оперативно выявляет ДТП и ЧС, а также позволяет просматривать архивы и получать аналитические отчёты.

В перспективе искусственный интеллект будет контролировать чистоту контейнерных площадок, состояние дорог и уборку снега зимой.

«Система видеоаналитики повышает безопасность и оптимизирует расходы», — отметил Николай Бутров из ГБУСО «Безопасный регион».

Роман Казаченко из NetVision подчеркнул, что платформа улучшает качество жизни и эффективность реагирования на угрозы.