За безопасностью дорожного движения в Самарской области следит ИИ

Платформа «Безопасный город» объединяет системы видеонаблюдения в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, а также в гостиницах, больницах, спортивных комплексах и на транспортных объектах. В её состав входит более 5 тысяч устройств.