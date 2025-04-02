За безопасностью дорожного движения в Самарской области следит ИИ

Проект реализуется государственным учреждением «Безопасный регион» совместно с компанией NetVision.
Платформа «Безопасный город» объединяет системы видеонаблюдения в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, а также в гостиницах, больницах, спортивных комплексах и на транспортных объектах. В её состав входит более 5 тысяч устройств.
Система автоматически идентифицирует лица, распознаёт автомобили с номерами из более чем 30 стран, оперативно выявляет ДТП и ЧС, а также позволяет просматривать архивы и получать аналитические отчёты.
В перспективе искусственный интеллект будет контролировать чистоту контейнерных площадок, состояние дорог и уборку снега зимой.
«Система видеоаналитики повышает безопасность и оптимизирует расходы», — отметил Николай Бутров из ГБУСО «Безопасный регион».
Роман Казаченко из NetVision подчеркнул, что платформа улучшает качество жизни и эффективность реагирования на угрозы.