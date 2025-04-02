Нацбанк понизил курс евро и курс доллара на 2 апреля

В Национальном банке определили курсы валют на 2 апреля 2025 года, среду. Так, потеряли в весе курс доллара и курс евро, а подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 2 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1313 белорусского рубля, 1 евро — 3,3879 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6551 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 1 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом изменился именно курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0009 белрубля, курс евро потерял 0,0003 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0094 белрубля.
А еще МАРТ сказал торговле отказаться от коммерческой видеорекламы к 9 Мая и измениться внешне еще до 10 апреля. Также МАРТ рекомендовал объявить скидки на белорусские товары и услуги к 9 Мая.