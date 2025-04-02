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Сенаторы США массово угрожают союзникам России пошлинами в 500%

Группа из 50 американских сенаторов готова поддержать законопроект о значительном ужесточении санкций против России, если та откажется от мирных переговоров по Украине. Как сообщается, новые меры включат введение 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ и уран.

Российский экспорт хотят обложить пошлинами.

Группа из 50 американских сенаторов готова поддержать законопроект о значительном ужесточении санкций против России, если та откажется от мирных переговоров по Украине. Как сообщается, новые меры включат введение 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ и уран.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной… Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — говорится в совместном заявлении сенаторов, содержание которого приводит РИА Новости.

Инициатива охватывает представителей как Республиканской, так и Демократической партий США. Одним из лидеров законопроекта является сенатор Линдси Грэм, который ранее был внесен в России в список террористов и экстремистов.