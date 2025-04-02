Сенаторы США массово угрожают союзникам России пошлинами в 500%

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной… Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», — говорится в совместном заявлении сенаторов, содержание которого приводит РИА Новости.