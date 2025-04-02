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Россияне стали жить благополучнее на 12%, особенно в ряде регионов

Россияне стали жить лучше: индекс социального благополучия за год вырос на 12%, а зарплаты на 24%. В топ регионов вошли Москва, северные и дальневосточные территории. Такие данные приводятся в исследовании ФоРГО Индекс социального благополучия. Топ-35 .

Москва — лидер по индексу социального благополучия.

Россияне стали жить лучше: индекс социального благополучия за год вырос на 12%, а зарплаты — на 24%. В топ регионов вошли Москва, северные и дальневосточные территории. Такие данные приводятся в исследовании ФоРГО «Индекс социального благополучия. Топ-35».

«Индекс социального благополучия в России за последний год увеличился на 12%. Этот показатель, отражающий соотношение среднемесячной зарплаты к стоимости жизни, демонстрирует устойчивый рост. За тот же период средняя заработная плата в стране выросла на 24%, в то время как стоимость жизни повысилась на 10,2%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования ФоРГО.

В топ-10 регионов с наиболее высоким индексом социального благополучия вошли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Исследование подчеркивает, что с 2016 года по начало 2025-го индекс стабильно растет, что свидетельствует об отсутствии значительного влияния внешних факторов, включая специальную военную операцию и санкционное давление. По данным ФоРГО, тенденция указывает на постепенное улучшение уровня жизни населения.