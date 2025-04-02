Россияне стали жить благополучнее на 12%, особенно в ряде регионов

«Индекс социального благополучия в России за последний год увеличился на 12%. Этот показатель, отражающий соотношение среднемесячной зарплаты к стоимости жизни, демонстрирует устойчивый рост. За тот же период средняя заработная плата в стране выросла на 24%, в то время как стоимость жизни повысилась на 10,2%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования ФоРГО.