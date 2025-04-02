Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин

Трамп и его команда уверяют американцев, что 2 апреля станет «днем освобождения» для страны, когда будут установлены «ответные» барьеры на товары всех государств, которые ввели пошлины на американский импорт. Ожидается, что подписание президентского указа о введении новых пошлин пройдет в розовом саду Белого дома в 23:00 по московскому времени.