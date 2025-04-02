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«Известия»: россияне потеряли ипотеку с доступным первым взносом

В России практически исчезла ипотека с невысоким первоначальным взносом. Об этом говорят данные сервиса Дом.РФ .

Ипотека подорожала в России продолжает становиться все более недоступной для рядовых граждан.

В России практически исчезла ипотека с невысоким первоначальным взносом. Об этом говорят данные сервиса «Дом.РФ».

«Первоначальный взнос по льготным программам почти достиг трети от стоимости жилья. В январе показатель был на рекордно высоком уровне 32%, а по предварительной информации за февраль он превысил 33%», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса.

Отмена льготных ставок по ипотеке летом 2024 года и рост ключевой ставки сделали ипотеку практически недоступной для большинства россиян. Несмотря на высокий спрос, банки не рекомендуют брать кредит на жилье по рыночным ставкам, а эксперты советуют отложить покупку и накопить денег.