Сбербанк требует денег с экс-владельцев «Дальполиметалла»

Согласно картотеке суда, разбирательство назначено на 24 апреля 2025 года. Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц сам «ГМК “Дальполиметалл”», международную компанию «Чанам», зарегистрированную в офшоре на Русском острове. Причина спора — договор залога, заключенный между «Чанам» и Сбербанком 31 июля 2024 года. В материалах дела указано, что залоговое имущество перешло к «МС-Групп» после сделки по продаже акций от 20 декабря 2024 года, но не было согласовано с ответчиком.
Суд предписал «МС-Групп» и другим сторонам предоставить возражения и документы до 18 апреля. В числе требований — подтверждение платежей, данные о зачислении акций и возможные доводы о подсудности дела.
Тем временем ситуация на предприятии остается непростой. Ранее ИА DEITA.RU писало, что работники «Дальполиметалла» сообщали о задержках в выплате зарплат. Средства могут поступить только после заключения трехстороннего соглашения между руководством предприятия и правительством Приморского края о поставке продукции. Однако сроки договоренностей оставались неопределенными.
Напомним, что ранее прокуратура добилась передачи «Дальполиметалла» в государственную собственность, выявив, что контроль над предприятием осуществлялся через офшоры, связанные с экс-депутатом Госдумы Эдуардом Янаковым. Суд постановил национализировать 100% акций компании. Несмотря на огромную оценочную стоимость активов в 270 млрд рублей, к концу 2023 года предприятие демонстрировало убытки в 165 млн рублей при отрицательных чистых активах в 1,1 млрд рублей.
Аналогичная судьба ранее постигла Дальнегорский ГОК, также возвращенный в собственность государства.