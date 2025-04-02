Сбербанк требует денег с экс-владельцев «Дальполиметалла»

Согласно картотеке суда, разбирательство назначено на 24 апреля 2025 года. Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц сам «ГМК “Дальполиметалл”», международную компанию «Чанам», зарегистрированную в офшоре на Русском острове. Причина спора — договор залога, заключенный между «Чанам» и Сбербанком 31 июля 2024 года. В материалах дела указано, что залоговое имущество перешло к «МС-Групп» после сделки по продаже акций от 20 декабря 2024 года, но не было согласовано с ответчиком.