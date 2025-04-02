В Омске продают ДК «Шинник» за 181 миллион рублей

Объект площадью 7150 квадратных метров вышел на рынок с ценой в 181 миллион рублей. Продавец предполагает, что здание может подойти для размещения офисов крупной компании, колл-центра или фитнес-центра. В прошлом году появилось объявление о сдаче здания в аренду.