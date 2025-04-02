В Омске продают ДК «Шинник» за 181 миллион рублей

В Омске на сайте объявлений появилось интересное предложение о продаже здания, расположенного по улице Будеркина, 2. В этом здании, известном как ДК «Шинник», ранее активно работали различные культурные и образовательные учреждения.
Объект площадью 7150 квадратных метров вышел на рынок с ценой в 181 миллион рублей. Продавец предполагает, что здание может подойти для размещения офисов крупной компании, колл-центра или фитнес-центра. В прошлом году появилось объявление о сдаче здания в аренду.
Стоит отметить, что ДК «Шинник» был куплен врачом и бизнесменом Вадимом Заянчковским для создания частной клиники «Доброе Дело». В «Шиннике» находилась и спортивная студия «Триумф», размещались центр развития для детей «Родничок» и городской образовательный центр «Альтер эго». Также в этом Дворце культуры работал Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона».