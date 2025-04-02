Иностранные ритейлеры рискуют потерять права на свои знаки в России

«По российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет», — передает РИА Новости слова Осташенко. Таким образом, иностранные ритейлеры Inditex, H&M, Uniqlo и Vans могут утратить права на свои знаки.