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Иностранные ритейлеры рискуют потерять права на свои знаки в России

Зарубежные торговые сети могут потерять права на свои товарные знаки в России. Об этом рассказала партнер практики интеллектуальной собственности компании «Алруд» Мария Осташенко.

Зарубежные бренды могут столкнуться с проблемами из-за ухода с рынка.

Зарубежные торговые сети могут потерять права на свои товарные знаки в России. Об этом рассказала партнер практики интеллектуальной собственности компании «Алруд» Мария Осташенко.

«По российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет», — передает РИА Новости слова Осташенко. Таким образом, иностранные ритейлеры Inditex, H&M, Uniqlo и Vans могут утратить права на свои знаки.

Ранее бренд Victoria’s Secret, который прекратил свою деятельность в России в марте 2022 года, подал заявки на регистрацию своих товарных знаков в Роспатент. Процесс возвращения на российский рынок уже начала итальянская компания Ariston и другие фирмы.