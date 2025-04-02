Иностранные ритейлеры рискуют потерять права на свои знаки в России

Зарубежные бренды могут столкнуться с проблемами из-за ухода с рынка.
Зарубежные торговые сети могут потерять права на свои товарные знаки в России. Об этом рассказала партнер практики интеллектуальной собственности компании «Алруд» Мария Осташенко.
«По российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет», — передает РИА Новости слова Осташенко. Таким образом, иностранные ритейлеры Inditex, H&M, Uniqlo и Vans могут утратить права на свои знаки.
Ранее бренд Victoria’s Secret, который прекратил свою деятельность в России в марте 2022 года, подал заявки на регистрацию своих товарных знаков в Роспатент. Процесс возвращения на российский рынок уже начала итальянская компания Ariston и другие фирмы.