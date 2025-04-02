В 2025 году в Перми снесли 101 незаконный торговый объект

В первом квартале 2025 года в Перми был демонтирован 101 незаконно установленный торговый объект. В их числе павильоны и киоски. В рамках системной работы контрольных органов города продолжается выявление и удаление самовольно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, в Дзержинском районе был убран торговый объект по адресу шоссе Космонавтов, 86Б. В Свердловском районе демонтировали НТО по улице Куйбышева, 57 и улице Газеты Звезда, 75. В Индустриальном районе были удалены объекты по адресам: улица Мира, 113 и улица Космонавта Леонова, 43Б. В Орджоникидзевском районе убрали объекты по улице Лянгасова, 30.
Кроме того, в Перми утверждены правила размещения НТО и требования к их внешнему виду, что помогает обеспечить единый подход к борьбе с незаконной торговлей. Жители города могут сообщать о таких нарушениях в местные администрации или в территориальные отделы полиции.