В 2025 году в Перми снесли 101 незаконный торговый объект

Так, в Дзержинском районе был убран торговый объект по адресу шоссе Космонавтов, 86Б. В Свердловском районе демонтировали НТО по улице Куйбышева, 57 и улице Газеты Звезда, 75. В Индустриальном районе были удалены объекты по адресам: улица Мира, 113 и улица Космонавта Леонова, 43Б. В Орджоникидзевском районе убрали объекты по улице Лянгасова, 30.