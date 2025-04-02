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В Челябинске незначительно выросли цены на жилье на вторичном рынке

Аналитики представили динамику цен на вторичном рынке жилья в российских мегаполисах в марте 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

О результатах исследования, проведенного специалистами сервиса «Яндекс Недвижимость» пишет РБК. Согласно этим данным, в Челябинске в марте 2025 года медианная цена одного квадратного метра достигла уровня в 98 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,5%.

Надо отметить, что южноуральский мегаполис не оказался в числе самых дорожающих в этом направлении городов-миллионников. Так, например, медианная цена квадратного метра «вторички» в Краснодаре и Нижнем Новгороде за месяц увеличилась на 1,4%, в Перми и Новосибирске — на 1,3%, в Уфе и Москве — на 0,7%, а в соседнем Екатеринбурге — на 0,6%. При этом еще в феврале 2025 года Челябинск по динамике роста медианной цены на вторичную недвижимость был в первой тройке.