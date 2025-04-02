В Челябинске незначительно выросли цены на жилье на вторичном рынке

Надо отметить, что южноуральский мегаполис не оказался в числе самых дорожающих в этом направлении городов-миллионников. Так, например, медианная цена квадратного метра «вторички» в Краснодаре и Нижнем Новгороде за месяц увеличилась на 1,4%, в Перми и Новосибирске — на 1,3%, в Уфе и Москве — на 0,7%, а в соседнем Екатеринбурге — на 0,6%. При этом еще в феврале 2025 года Челябинск по динамике роста медианной цены на вторичную недвижимость был в первой тройке.