Авиакомпания «Ангара» не оплачивала сверхурочную работу некоторым сотрудникам

Напомним, что ранее в Тулунском районе погашены многомесячные долги по зарплате перед работниками котельной МУП «Центральное» после вмешательства прокуратуры. Установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года перед 86 работниками сформировалась задолженность зарплате более 13,3 млн рублей.