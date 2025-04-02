Авиакомпания «Ангара» не оплачивала сверхурочную работу некоторым сотрудникам

Авиакомпания «Ангара» не оплачивала сверхурочную работу и время прохождения предрейсового и после рейсового медосмотров. Прокуратура проверила исполнение трудового законодательства, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, директору авиакомпании внесено представление для устранения нарушений. Авиапредприятие привлекли к административной ответственности и обязали выплатить 30 тысяч рублей штрафа. В результате вмешательства надзорного ведомства работникам выплачено свыше 99 тысяч рублей.
Напомним, что ранее в Тулунском районе погашены многомесячные долги по зарплате перед работниками котельной МУП «Центральное» после вмешательства прокуратуры. Установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года перед 86 работниками сформировалась задолженность зарплате более 13,3 млн рублей.