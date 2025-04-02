Экономист Балынин назвал сферы, где зарплата выросла больше всего

Наиболее высокие темпы роста зарплат фиксировались в сферах производства автомобилей и обработки древесины и составили более 20%, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист со ссылкой на данные Росстата отметил, что в среднем заработная плата за 2024 год выросла на 17,5% и составила почти 88 тысяч рублей.
В нескольких сферах рост зарплат превысил 20%. В их числе: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+25,3%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (+23,9%), металлургическое производство (+23,1%), производство пищевых продуктов и производство готовых металлических изделий (+22,5%)
«Если мы посмотрим данные Росстата, то самые высокие средние заработные платы были в сфере добычи нефти и природного газа — 218,5 тысяч рублей, а также финансовой деятельности — 206,3 тысячи рублей», — сказал Балынин.
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