В России появилась еще одна женщина-миллиардер: Чем занимается бизнес-леди

Всего в список Forbes-2025 вошли 3028 человек. Суммарное состояние участников списка — $16 трлн. Это в пять раз больше годовых доходов бюджета США. Год назад список возглавлял Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët Hennessy. Но состояние француза уменьшилось сразу на 55 миллиардов долларов и он опустился на пятое место. А первым в этом году стал американец Илон Маск, владелец Tesla и Space X, а также соцсети Х. За год его богатство выросло 147 миллиада долларов.