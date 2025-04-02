В России появилась еще одна женщина-миллиардер: Чем занимается бизнес-леди

Журнал Forbes включил контролирующего владельца группы «Алькор и Ко» Татьяну Володину в список долларовых миллиардеров. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Управляющая сетями парфюмерных магазинов «Л’Этуаль» и «Подружка» стала пятой российской женщиной в текущем рейтинге издания.
Карьера Володиной началась с должности маркетингового менеджера российского отделения The Estée Lauder Companies, где она занималась продвижением бренда Clinique. В дальнейшем Володина возглавляла японское подразделение корпорации Shiseido, а в 2011 году вошла в руководство «Л’Этуаль», где последовательно занимала позиции от руководителя департамента до генерального директора.
Расширение бизнеса произошло после приобретения через «Алькор и Ко» 100% акций компании «Табер Трейд», владеющей сетью «Подружка», в период с 2020 по 2022 год. Эта сделка позволила увеличить бизнес-империю более чем на 50%.
Согласно рейтингу Forbes, богатейшей россиянкой в пятый раз подряд стала Татьяна Ким, возглавляющая объединенную компанию Wildberries и Russ, с состоянием 4,6 миллиарда долларов. Также в список вошли Людмила Коган (1,3 млрд) — основной акционер банка «Уралсиб», Елена Батурина (1,3 млрд) — президент Inteco Management, и Екатерина Федун (1,1 млрд), акционер «Лукойла».
Всего в список Forbes-2025 вошли 3028 человек. Суммарное состояние участников списка — $16 трлн. Это в пять раз больше годовых доходов бюджета США. Год назад список возглавлял Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët Hennessy. Но состояние француза уменьшилось сразу на 55 миллиардов долларов и он опустился на пятое место. А первым в этом году стал американец Илон Маск, владелец Tesla и Space X, а также соцсети Х. За год его богатство выросло 147 миллиада долларов.
Ранее стало известно, что число российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло нового рекорда. Теперь в списке значатся 146 россиян. Это на 21 больше, чем в предыдущем рекордном 2024 году. Совокупное состояние российских бизнесменов также обновило рекорд, составив 625,5 миллиарда долларов. В тройку лидеров по российскому сегменту вошли основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северсталь» Алексей Мордашов и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.