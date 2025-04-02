По делу о сносе магазина «А. В. Т. -Спорт» проведут судебную экспертизу

Одноэтажный магазин «А. В. Т. -Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, который районная администрация требует признать незаконной постройкой и снести, имеет площадь 619 кв. м. Магазин «А. В. Т. -Спорт» — одна из двух торговых точек сети в Перми. Вторая находится на ул. Куйбышева, 115б. В последнее время пермский производитель обуви компания «Трек» закрыла основную часть своих магазинов в краевой столице.