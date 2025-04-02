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Проезжую часть путепровода на Фрунзе сузят в Новосибирске

Это связано с ремонтными работами на ней.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске со 2 апреля сузят проезжую часть путепровода на Фрунзе. Об этом проинформировали в ТУАД. По информации ведомства, мостовики демонтировали пешеходную галерею и выходят на дорогу.

— В планах — полная разборка дорожной одежды проезжей части — асфальтобетона, гидроизоляции и выравнивающего слоя бетона, — уточнили в ТУАД Новосибирской области.

Во время ремонтных работ проезжую часть путепровода сузят со стороны тротуара. Для движения будут свободны две полосы, их общая ширина составляет 6 метров. На объекте рабочие установили соответствующие знаки, а также нанесли дорожную разметку.

В ТУАД призвали водителей быть внимательными в связи с введёнными ограничениями. Нужно обращать внимание на знаки, а также руководствоваться информационными указателями. Ограничения на путепроводе будут действовать до октября 2025 года.