В Перми одобрили концепцию новостроек на Крохалева и возле Тихого Компроса

Оба проекта представила входящая в федеральный холдинг «Брусника» компания «Комфорт и Функциональность», с которой осенью 2024 года был заключён договор о комплексном развитии территории (КРТ) по двум участкам в Перми: один из них в границах улиц Куйбышева, Коминтерна и Комсомольского проспекта, а другой — улиц Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова.