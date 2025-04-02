В Перми одобрили концепцию новостроек на Крохалева и возле Тихого Компроса

Градостроительный совет Пермского края одобрил проекты застройки двух участков в Свердловском районе города Перми, сообщили в региональном министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
Оба проекта представила входящая в федеральный холдинг «Брусника» компания «Комфорт и Функциональность», с которой осенью 2024 года был заключён договор о комплексном развитии территории (КРТ) по двум участкам в Перми: один из них в границах улиц Куйбышева, Коминтерна и Комсомольского проспекта, а другой — улиц Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова.
В районе Тихого Компроса — на Куйбышева — застройщик планирует возвести здание, похожее на то, что стояло там раньше. Также компания предложила благоустроить сквер на участке возле дома и городскую улицу вдоль него. На Лодыгина также планируется благоустройство прилегающей территории и сквер возле поликлиники детской больницы им. Пичугина.
Согласно договору о КРТ, застройщик должен расселить пять аварийных домов на этих участках. Как сообщает Минимущества Прикамья, представители компании заявили, что уже расселено около 30% жилых помещений.