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Градсовет подержал проект РЖД по реконструкции вокзала «Пермь II»

В Перми эксперты рассмотрели архитектурно-градостроительный облик вокзала.

Источник: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми на заседании краевого Градостроительного совета рассмотрели концепцию развития вокзального комплекса «Пермь II». Проект совмещенного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) представила компания РЖД.

Работы проведут в три этапа. В их число войдут строительство нового южного железнодорожного вокзала с пешеходным тоннелем к нему и реконструкция действующего вокзала. Проект предполагает благоустройство привокзальной площади с посадкой зеленых насаждений.

«Главный вход действующего вокзала украсит изящный стеклянный козырек в форме арки, стилизованной под исторический фасад здания 1910 года», — дополнили проектировщики АО «Росжелдорпроект».

Градсовет Пермского края поддержал представленный на рассмотрение проект. В дальнейшем предстоит его доработка с учетом предложений экспертов.

Реализация проекта по созданию ТПУ в Перми обойдется в 15,2 млрд руб., включая 10 млрд руб. — на строительство нового вокзального комплекса. Работы планируют завершить до 2028 года.