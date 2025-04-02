Промысел минтая в Хабаровском крае завершится 10 апреля

Добыча минтая в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край и Магаданская область) завершится в полночь 10 апреля текущего года (закроется так называемый сезон вылова «А»). Общий объем вылова этой рыбы по краю достиг 113,6 тыс. тонн, из которых 94,5 тыс. тонн приходится на Охотское море. За последнюю неделю рыбаки добыли более 12,6 тыс. тонн минтая во всех районах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».