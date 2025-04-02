Промысел минтая в Хабаровском крае завершится 10 апреля

Добыча минтая в Северо-Охотоморской подзоне (Хабаровский край и Магаданская область) завершится в полночь 10 апреля текущего года (закроется так называемый сезон вылова «А»). Общий объем вылова этой рыбы по краю достиг 113,6 тыс. тонн, из которых 94,5 тыс. тонн приходится на Охотское море. За последнюю неделю рыбаки добыли более 12,6 тыс. тонн минтая во всех районах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После завершения вылова минтая часть рыболовецкого флота до 15 апреля переключится на промысел сельди, вылов которой показывает рост по отношению к прошлому году, а другая часть отправится в порты для технического обслуживания и ремонта.
На Восточной Камчатке и в Охотском море суда одной из хабаровских компаний продолжают лов трески и палтуса, а также прилов ската. Общий вылов на данный момент составляет 5300 тонн. На Восточном Сахалине, в Охотском море и подзоне Приморье суда нескольких промысловых компаний региона занимаются добычей крабов и северной креветки. Общий вылов достиг 2920 тонн. В бассейне реки Амур ведется добыча азиатской зубастой корюшки. Нарастающий вылов составил 188 тонн.
Согласно правилам рыболовства, специализированный промысел минтая в Охотском море ведется два сезона: зимне-весенний, который начинается 1 января (сезон «А»), и осенне-зимний (сезон «Б»). Около 80% вылова минтая в море приходится на первый сезон.