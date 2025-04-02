Банки массово подняли проценты по депозитам в Казахстане

Помимо стандартных вкладов, казахстанцы могут открыть депозит с плавающей ставкой. Особенностью таких продуктов является то, что их уровень доходности не является фиксированным и может меняться в течение срока вклада. В марте можно было открыть их в двух банках, и в обоих ставка выросла на 0,9 п.п.