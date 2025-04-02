Власти опровергли слухи о национализации завода «Кварц» — договор с инвестором расторгнут по взаимному согласию

Однако, как отмечает Агентство, покупатель столкнулся с трудностями в выполнении условий договора. В связи с этим от органов управления «Кувасайцемент» поступило обращение о расторжении договора купли-продажи — по взаимному согласию сторон. 14 февраля 2025 года договор был официально расторгнут. После этого состав Наблюдательного совета «Кварца» был пересмотрен, и в него включены представители Агентства госактивов.