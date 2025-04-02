Власти опровергли слухи о национализации завода «Кварц» — договор с инвестором расторгнут по взаимному согласию

Поводом для слухов послужило возвращение контрольного пакета акций предприятия государству. Однако, как сообщили в Агентстве по управлению госактивами, о национализации речи не идёт — возврат акций произошёл в рамках договорных обязательств.
Напомним, в феврале 2023 года 89,78% акций предприятия «Кварц», расположенного в городе Фергана, были проданы по итогам открытого конкурса компании «Кувасайцемент», входящей в кипрский холдинг United Cement Group (UCG). Сумма сделки составила 265 миллиардов сумов, а оплата должна была производиться поэтапно в течение трёх лет. За исполнением условий сделки велся постоянный мониторинг.
Однако, как отмечает Агентство, покупатель столкнулся с трудностями в выполнении условий договора. В связи с этим от органов управления «Кувасайцемент» поступило обращение о расторжении договора купли-продажи — по взаимному согласию сторон. 14 февраля 2025 года договор был официально расторгнут. После этого состав Наблюдательного совета «Кварца» был пересмотрен, и в него включены представители Агентства госактивов.
В заявлении подчеркивается: возврат акций произошёл не в результате принудительных действий или политических решений, а в рамках правовых механизмов, предусмотренных договором. Это не является пересмотром итогов приватизации и тем более — национализацией.
На сегодняшний день утверждена «дорожная карта» по финансовому оздоровлению предприятия. Ведется работа по восстановлению стабильной деятельности завода.
«Кварц» остаётся одним из ключевых игроков на рынке стекольной продукции в Узбекистане. Предприятие производит около 50% всего листового стекла и стеклотары в стране, а также до 95% стеклянных банок.