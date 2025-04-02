В Хабаровске строительная компания недоплатила сотрудникам 650 тысяч рублей

Ранее в ведомство с жалобой на экс-работодателя обратились пятеро сотрудников строительной организации из Центрального района. Как показала проверка, все они были уволены в октябре 2024 года, но так и не получили зарплату в полном объёме. Задолженность превысила 650 тысяч рублей.