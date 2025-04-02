В Хабаровске строительная компания недоплатила сотрудникам 650 тысяч рублей

Права двоих сотрудников уже удалось отстоять, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее в ведомство с жалобой на экс-работодателя обратились пятеро сотрудников строительной организации из Центрального района. Как показала проверка, все они были уволены в октябре 2024 года, но так и не получили зарплату в полном объёме. Задолженность превысила 650 тысяч рублей.
Прокурор подал в суд несколько исков — в них от работодателя не только требуют законно положенных средств, но и компенсации за моральный вред. На данный момент справедливости уже частично удалось добиться — компания выплатила двум строителям 300 тысяч рублей.
«Результаты рассмотрения исковых заявлений в отношении трех заявителей контролируются надзорным органом», — добавили в ведомстве.