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В Хабаровске строительная компания недоплатила сотрудникам 650 тысяч рублей

В Хаабровске продолжаются тяжбы работников со строительной компанией, которая им недоплачивала и лишила выплат после увольнения.

Источник: ТАСС

Права двоих сотрудников уже удалось отстоять, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее в ведомство с жалобой на экс-работодателя обратились пятеро сотрудников строительной организации из Центрального района. Как показала проверка, все они были уволены в октябре 2024 года, но так и не получили зарплату в полном объёме. Задолженность превысила 650 тысяч рублей.

Прокурор подал в суд несколько исков — в них от работодателя не только требуют законно положенных средств, но и компенсации за моральный вред. На данный момент справедливости уже частично удалось добиться — компания выплатила двум строителям 300 тысяч рублей.

«Результаты рассмотрения исковых заявлений в отношении трех заявителей контролируются надзорным органом», — добавили в ведомстве.