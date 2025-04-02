Экс-министр экологии Красноярского края возглавил аэропорт Красноярска

Решение было принято акционерами компании-оператора, управляющей аэропортом. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, смена руководителя не отразится на качестве услуг. Напомним, Павел Корчашкин в 2014 году был главой Зеленогорска, а в апреле 2019-го возглавил министерство экологии Красноярского края.