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Экс-министр экологии Красноярского края возглавил аэропорт Красноярска

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Аэропорт Красноярск

Новым руководителем аэропорта Красноярска стал бывший министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Решение было принято акционерами компании-оператора, управляющей аэропортом. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, смена руководителя не отразится на качестве услуг. Напомним, Павел Корчашкин в 2014 году был главой Зеленогорска, а в апреле 2019-го возглавил министерство экологии Красноярского края.

Добавим, что прошлый руководитель Евгений Владимиров возглавлял аэропорт с сентября 2023 года.