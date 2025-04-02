С наступлением весны свердловские автосервисы резко подняли цены

Цены в автосервисах Свердловской области в марте-апреле поднялись в среднем на 10−15%, отдельные работы подорожали на 25%, некоторые, вроде сезонного шиномонтажа, — сразу на 40%. Об этом ЕАН рассказали водители, и это подтвердили опрошенные сотрудники автомастерских. Цены не будут расти разве что в ближайшие пару месяцев, предупреждают профессионалы.
«Обычная сезонная работа — поменять зимние шины на летние — подорожала с осени сразу на 500 рублей, это больше 30%», — возмущается автовладелица из Екатеринбурга Наталья Володина.
Теперь за «переобувку» своего Volkswagen Polo в сетевом шиномонтаже она тратит 3,2 тыс. рублей. «И это только работа, без правки дисков и других дополнительных услуг», — уточняет она.
«У меня небольшая мастерская, и я на шиномонтаж так сильно цены не задираю, но рост есть, примерно 15−20%», — рассказывает Дмитрий Колесников. Он перечисляет затраты, которые увеличились и которые он переложил в стоимость услуги: подорожал свет, инструмент, с февраля увеличилась арендная плата, взял кредит на новый станок. «Но самое главное — пришлось поднять зарплаты коллегам. Иначе уйдут», — говорит он.
О том, что услуги автосервисов в целом стали дороже, ЕАН рассказывают и другие бизнесмены из этого сегмента рынка. «Поднимаем цены на 20% на весь прайс-лист», — отвечают коротко на вопрос, как подорожают их услуги с апреля в сети популярных автосервисов.
"Оригинальные комплектующие и их аналоги дорожают с началом СВО, но особенно ощутимо — с лета 2023-го. В 2024 году по сравнению с 2023 годом они выросли в цене в среднем на 15−20%.
Вообще, с 2022 года дорожают не только запчасти, но и логистика и работы. По идее, еще в прошлом году надо было поднимать цены процентов на 50, но тогда бы к нам никто не поехал на ремонты.
Поэтому поднимаем цены плавно — часть в 2024 году, часть с Нового года, часть — с 15 марта«, — рассказывает владелец автосервиса “Автопрайм” из Екатеринбурга Владимир Коробицын.
Несмотря на рост цен, поток клиентов не уменьшается, отмечают эксперты. «Автопарк стареет. Цены на машины растут. Кредиты дорогие, машину не поменять. Есть те, кто принципиально не готов к китайской машине. Водителям проще поддерживать свою “ласточку” в хорошем состоянии, чем покупать новую машину», — уточняет Владимир.
В среднем, по последним исследованиям, водители ездят на одной и той же машине по 12−15 лет, а в некоторых регионах — даже по 20 лет.
«В 2025 летом цены тоже поднимем. Для бюджетных машин прайс-листы вырастут минимально, на 10%. А вот владельцам Mercedes и BMW придется платить куда больше, рост цен для них будет 20% точно. И деваться им особо некуда», — говорит представитель мультибрендового сервиса Volkszenter из Екатеринбурга.