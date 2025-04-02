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Silk Avia запустила прямые рейсы из Ургенча в Бухару

Vaib.uz (Узбекистан. 2 апреля). С 1 апреля 2025 года узбекский лоукостер Silk Avia начал выполнять регулярные рейсы по новому маршруту Ургенч — Бухара. Полёты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Согласно расписанию, вылет из Ургенча запланирован на 10:10, а прибытие в Бухару — в 11:25. Время в пути составляет чуть более часа.

Стоимость авиабилетов начинается от 377 000 сумов, что делает маршрут доступным как для туристов, так и для местных жителей, желающих быстро добраться из Хорезмской области в один из древнейших городов страны.

Открытие нового рейса особенно актуально в преддверии туристического сезона: маршрут соединяет два ключевых центра культурного и исторического наследия Узбекистана. Ургенч — ворота в Хиву, а Бухара — один из самых посещаемых городов Великого шелкового пути.

Однако есть одна важная особенность: рейс пока что односторонний. Обратного прямого рейса из Бухары в Ургенч нет, поэтому пассажирам стоит учитывать это при планировании своих путешествий.