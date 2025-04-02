Мэрия Владивостока объявила тендер на ремонт трёх виадуков

Администрация Владивостока объявила о поиске подрядчика для восстановительных работ на трёх надземных пешеходных переходах. Специалистам предстоит до конца августа завершить комплекс мероприятий, включающий:
* ремонт повреждённых ступеней и ограждений с заменой непригодных элементов;
* обновление горизонтальных и вертикальных поверхностей площадок;
* косметическую отделку несущих конструкций — оштукатуривание, грунтовку и покраску.
Объектами реконструкции станут переходы возле проспекта 100-летия Владивостока, 78 (возле остановки «Парк Победы»), на Некрасовской, 69, а также сооружение, соединяющее Некрасовскую, 49 с проспектом Красного Знамени, 65.
Как уточнила пресс-служба городской администрации, в прошлом году аналогичные работы провели на переходах около Красного Знамени, 78, остановки «Некрасовская», Некрасовской, 59а (библиотека имени М. Горького) и Новоивановской, 3а.
На этот раз акцент сделан на восстановление функциональности конструкций — замену изношенных элементов и защиту от дальнейшего разрушения.