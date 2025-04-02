Минтруда Беларуси сказало, что несовершеннолетние могут заработать 726 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что в стране можно начинать работать с 14 лет. Однако для этого понадобится письменное согласие одного из родителей. А с 16 лет решение о работе несовершеннолетний может принимать самостоятельно.
В Минтруда уточнили, что для подростков предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, от 14 до 16 лет она составляет не более 23 часов в неделю, а во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день. И речь идет только про легкие трудовые задачи. Вместе с тем с 16 до 18 лет продолжительность рабочего времени должна быть не более 35 часов (7 часов в момент каникул).
Сообщается, что подростков запрещено привлекать к ночным, сверхурочным, а также работам в момент праздничных и выходных дней. В Минтруда уточнили, что все несовершеннолетние принимаются на работу только после медосмотра.
«Размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной заработной платы — 726 рублей», — заявили в ведомстве.
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