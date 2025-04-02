Минтруда Беларуси сказало, что несовершеннолетние могут заработать 726 рублей

В Минтруда уточнили, что для подростков предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, от 14 до 16 лет она составляет не более 23 часов в неделю, а во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день. И речь идет только про легкие трудовые задачи. Вместе с тем с 16 до 18 лет продолжительность рабочего времени должна быть не более 35 часов (7 часов в момент каникул).