Готовьте тазики: Veolia опубликовала график традиционных отключений горячей воды в Ташкенте

Тем временем, горожане в соцсетях уже шутят, что «Ташкент без весеннего отключения воды — это как лето без жары». Но юмор — это, пожалуй, всё, что остаётся, когда горячая вода исчезает из крана. А пока — добро пожаловать в сезон тазиков и чайников. Не забудьте предупредить соседей!