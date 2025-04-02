Готовьте тазики: Veolia опубликовала график традиционных отключений горячей воды в Ташкенте

Потому что вместе с теплом приходит и традиционное отключение горячей воды. Компания Veolia Energy Tashkent, отвечающая за теплоснабжение столицы, опубликовала график пятидневных профилактических отключений, которые пройдут с 7 апреля по 16 мая.
Как и в прошлые годы, каждое отключение будет длиться пять дней, и охватит поэтапно разные районы города. Причина стандартная — подготовка к следующему отопительному сезону: осмотр, проверка и ремонт котельных, теплосетей и оборудования.
Тем временем, горожане в соцсетях уже шутят, что «Ташкент без весеннего отключения воды — это как лето без жары». Но юмор — это, пожалуй, всё, что остаётся, когда горячая вода исчезает из крана. А пока — добро пожаловать в сезон тазиков и чайников. Не забудьте предупредить соседей!
График отключений можно посмотреть здесь.