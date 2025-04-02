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Готовьте тазики: Veolia опубликовала график традиционных отключений горячей воды в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 2 апреля). Весна в Ташкенте — это не только цветущие деревья и майские пикники, но и… тазики.

Потому что вместе с теплом приходит и традиционное отключение горячей воды. Компания Veolia Energy Tashkent, отвечающая за теплоснабжение столицы, опубликовала график пятидневных профилактических отключений, которые пройдут с 7 апреля по 16 мая.

Как и в прошлые годы, каждое отключение будет длиться пять дней, и охватит поэтапно разные районы города. Причина стандартная — подготовка к следующему отопительному сезону: осмотр, проверка и ремонт котельных, теплосетей и оборудования.

Тем временем, горожане в соцсетях уже шутят, что «Ташкент без весеннего отключения воды — это как лето без жары». Но юмор — это, пожалуй, всё, что остаётся, когда горячая вода исчезает из крана. А пока — добро пожаловать в сезон тазиков и чайников. Не забудьте предупредить соседей!

График отключений можно посмотреть здесь.