Четыре бизнесмена Кубани вошли в рейтинг Forbes

Четыре бизнесмена из Краснодарского края попали в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes за 2025 год, с совокупным состоянием в 10,4 миллиарда долларов.
Олег Дерипаска, основатель группы «Базовый элемент», увеличил свое состояние до 4,1 миллиарда долларов (по сравнению с 2,8 миллиарда в 2024 году), заняв 887-е место в международном списке и 25-е среди россиян.
Состояние Сергея Галицкого, основателя сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар», понизилось на 100 миллионов долларов и составило 3,2 миллиарда. Он переместился на 1141-е место в мировом рейтинге и на 31-е среди российских миллиардеров.
Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского», родом из Новороссийска, потерял 300 миллионов долларов, его состояние составило 1,7 миллиарда. В мировой классификации он занимает 2019-ю позицию, а среди россиян — 64-ю.
Сергей Шишкарев, владелец группы «Дело», также родом из Новороссийска, увеличил свои активы на 400 миллионов долларов, доведя их до 1,4 миллиарда. Он оказался на 2356-м месте в мировой практике и на 77-м среди российских миллиардеров.
Общее количество российских миллиардеров в рейтинге увеличилось до 146 человек, что стало новым рекордом.