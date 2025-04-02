Четыре бизнесмена Кубани вошли в рейтинг Forbes

Сергей Шишкарев, владелец группы «Дело», также родом из Новороссийска, увеличил свои активы на 400 миллионов долларов, доведя их до 1,4 миллиарда. Он оказался на 2356-м месте в мировой практике и на 77-м среди российских миллиардеров.