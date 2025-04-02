Миллиардер из Приморья увеличил своё состояние до 1,5 млрд долларов

Основатели группы ДНС/DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов второй год подряд включены в список богатейших людей мира, который составляет Forbes (18+). По оценкам издания, за год состояние директора «ДНС Групп» Дмитрия Алексеева увеличилось с $1,3 млрд до около $1,5 млрд (2233-я позиция в глобальном рейтинге), Юрий Кравцов остался при своих — $1,3 млрд (2479-я позиция), сообщает ИА PrimaMedia.
В свежем рейтинге супербогачей первую позицию занял основатель и глава компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск. Его состояние за год увеличилось в 1,8 раза, в том числе из-за возросшей рыночной стоимости xAI и SpaceX, и составило $342 млрд, по данным издания на 7 марта. То есть приморцу Алексееву есть ещё к чему стремиться. Ну, а Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $300 млрд.
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Самой богатой женщиной в списке Forbes стала Элис Уолтон, дочь основателя ритейлера Walmart Inc. Её состояние оценивается в $101 млрд.
Больше всего миллиардеров (902 человека) зафиксировано в США. Второе место занимает Китай (450, или 516 с учетом Гонконга), третье — Индия (205).
В России Forbes насчитал 140 миллиардеров, ранее их было лишь 120 годом. Их совокупное состояние, по оценкам издания, составляет $580 млрд, тогда как в 2024 году оно оценивалось в $537 млрд. Самым богатым российским долларовым миллиардером, по версии Forbes, является основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов ($28,7 млрд).