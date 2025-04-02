Миллиардер из Приморья увеличил своё состояние до 1,5 млрд долларов

В свежем рейтинге супербогачей первую позицию занял основатель и глава компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск. Его состояние за год увеличилось в 1,8 раза, в том числе из-за возросшей рыночной стоимости xAI и SpaceX, и составило $342 млрд, по данным издания на 7 марта. То есть приморцу Алексееву есть ещё к чему стремиться. Ну, а Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $300 млрд.