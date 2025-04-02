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Воронежская область лидирует по поставкам мяса в Беларусь

В свою очередь наш регион закупает технику, молочную продукцию и семена.

Источник: Комсомольская правда

В канун Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, министр сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов провел пресс-конференцию. На ней он сообщил, что белорусы предпочитают закупать у нас свинину.

И отметил, что экспорт товаров из Воронежской области в дружественную республику составляет почти 65 миллионов долларов, и большая часть этого объема — 40% — приходится на мясо, преимущественно свинину.

В свою очередь, Воронежская область импортирует из Беларуси сельскохозяйственную и коммунальную технику, молочные продукты и сыр. Наш регион также активно обменивается семенами. По словам Алексея Сапронова, они хорошо зарекомендовали себя на воронежских полях.