Воронежская область лидирует по поставкам мяса в Беларусь

В свою очередь, Воронежская область импортирует из Беларуси сельскохозяйственную и коммунальную технику, молочные продукты и сыр. Наш регион также активно обменивается семенами. По словам Алексея Сапронова, они хорошо зарекомендовали себя на воронежских полях.