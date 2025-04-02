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Нелегального поставщика школьного питания выявили в Свердловской области

У предприятия заключены договоры по оказанию услуг по организации горячего питания с 27 общеобразовательными учреждениями.

Факт поставки в школы Екатеринбурга и области небезопасых продуктов питания выявили в марте 2025 года специалисты регионального Россельхознадзора.

Внеплановую выездную проверку провели в отношении ООО «Каскад», заключившем договоры по оказанию услуг по организации горячего питания с 27 общеобразовательными учреждениями, при этом компания осуществляет оборот животноводческой продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

«Этот факт не позволяет установить происхождение, прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции, находящейся в обороте, и используемого для производства горячего питания сырья», — рассказали в ведомстве.

Предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 25 апреля 2025 года. В отношении компании и директора составлены протоколы об административном правонарушении.