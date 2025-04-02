Нелегального поставщика школьного питания выявили в Свердловской области

Внеплановую выездную проверку провели в отношении ООО «Каскад», заключившем договоры по оказанию услуг по организации горячего питания с 27 общеобразовательными учреждениями, при этом компания осуществляет оборот животноводческой продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов.