Нелегального поставщика школьного питания выявили в Свердловской области

Факт поставки в школы Екатеринбурга и области небезопасых продуктов питания выявили в марте 2025 года специалисты регионального Россельхознадзора.
Внеплановую выездную проверку провели в отношении ООО «Каскад», заключившем договоры по оказанию услуг по организации горячего питания с 27 общеобразовательными учреждениями, при этом компания осуществляет оборот животноводческой продукции без оформления ветеринарных сопроводительных документов.
«Этот факт не позволяет установить происхождение, прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции, находящейся в обороте, и используемого для производства горячего питания сырья», — рассказали в ведомстве.
Предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 25 апреля 2025 года. В отношении компании и директора составлены протоколы об административном правонарушении.