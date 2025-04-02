Совокупное состояние миллиардеров из Татарстана составляет $8,3 млрд

Первым среди миллиардеров из Татарстана на 1626 месте значится Айрат Шаймиев, старший сын первого президента и госсоветника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, с состоянием в $2,2 млрд. Эта сумма на $200 млн меньше, чем годом ранее.
1688 место в рейтинге занимает его младший брат — Радик Шаймиев, чье состояние оценивается в $2,1 млрд. Оно также уменьшилось по итогам 2024 года, но на $100 млн.
1763 место делят сразу два республиканских миллиардера — Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов. Состояние каждого из них оценивается в $2 млрд, и оно также уменьшилось на $200 млн по итогам прошлого года.
Илон Маск возглавляет рейтинг с состоянием в $342 млрд. По сравнению с 2024 годом его капитал увеличился на $147 млрд.