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В Волгограде изменилась схема движения автобуса № 68

Маршрут начал курсировать в границах «Поселок Водстрой — улица Грамши».

Как сообщает администрация Волгограда, с 2 апреля схема движения автобуса № 68 изменилась. Теперь он курсирует в границах «Пос. Водстрой — ул. Грамши». Таким образом, маршрут продлился до микрорайона Спартановка.

Четыре единицы транспорта будут осуществлять свыше 70 рейсов в день, в утренний и вечерний часы интервал движения автобусов составит 20 минут.

Помимо этого, по запросам сотрудников промышленных предприятий, первый и последний рейсы маршрута будут ежедневно курсировать до поселка ГЭС вместо ул. Грамши.

Напомним, в марте 2025 года маршрут № 68 начал обслуживать муниципальное предприятие, так как прежний коммерческий перевозчик прекратил работу, отказавшись от своих обязательств.