Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр управления перевозками появился в Екатеринбурге

На первом этапе обеспечивать работу центра будут 110 специалистов.

Постановление о начале работы городского Центра управления перевозками, который займется контролем всей системы городского общественного транспорта, подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 110 специалистов центра приступят к работе уже в середине апреля.

20 сотрудников займутся формированием графика движения автобусов, трамваев и троллейбусов, а 70 — «отловом» безбилетных пассажиров.

В дальнейшем планируется организовать диспетчерскую службу, которая сможет координировать работу транспорта в режиме реального времени.

Также на ЦУП будет возложен контроль за исполнением компаниями-перевозчиками брутто-контрактов, в том числе за соблюдением графика движения общественного транспорта.