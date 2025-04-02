Центр управления перевозками появился в Екатеринбурге

Постановление о начале работы городского Центра управления перевозками, который займется контролем всей системы городского общественного транспорта, подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 110 специалистов центра приступят к работе уже в середине апреля.
20 сотрудников займутся формированием графика движения автобусов, трамваев и троллейбусов, а 70 — «отловом» безбилетных пассажиров.
В дальнейшем планируется организовать диспетчерскую службу, которая сможет координировать работу транспорта в режиме реального времени.
Также на ЦУП будет возложен контроль за исполнением компаниями-перевозчиками брутто-контрактов, в том числе за соблюдением графика движения общественного транспорта.