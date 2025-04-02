Эксперты назвали рост зарплат в Башкирии феноменальным

На конец сентября 2024 года заявленная потребность в специалистах по республике составляла более 57 тыс. вакансий. Около 75% из них — по рабочим профессиям. Решение проблемы в перспективе эксперты видят в повышении производительности труда и роботизации производственного процесса. Пока же работодатели готовы платить больше — только бы найти сотрудников.
Ждут заводы и стройки
За два последних года число вакансий выросло в 1,8 раза, за 2024 — на 18%. Больше всего вакансий в производстве, строительстве и логистике — в 2024 году их число выросло на 20−23%. Только в строительстве не хватает 15−20 тыс. рабочих рук. Острая ситуация в обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Безработица, напротив, упала до исторического минимума: на 1 марта 2025 года она составила всего 0,42%.
На производстве в наибольшем дефиците квалифицированные токари, фрезеровщики и шлифовщики: зарплаты в этом сегменте за год выросли на 7−17% и составляют от 70 тыс. руб. (средняя) до 163 тыс. руб.(максимальная). Острая нужда в конструкторах, технологах и механиках: здесь рост зарплат на 4−9% (75 тыс. руб. и 160 тыс. руб.).
Из 9 тысяч проанализированных вакансий декабря это самые высокие зарплатные предложения в Уфе. В этом же ряду — шиномонтажник (150−200 тыс. руб.), плиточник и менеджер по продажам (120 тыс. рублей), жестянщик в автосервис (95−150 тыс. рубд).
По данным министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой, вакансии по рабочим специальностям выглядят весьма привлекательно не только в Уфе, но и в провинции: так, если слесарь-ремонтник уфимского НПЗ получает 80−110 тыс. руб., плотник КПД — 60−80 тыс. руб., то зарплата работника АО «Салаватстекло» составляет 65−140 тыс. руб., электросварщика белебеевской «Автодетали» — 70−100 тыс. руб., «Нефтекамскстройзаказчика» — от 80 тыс. рублей. Это выше средней зарплаты по республике.
Платят больше
По данным правительства, острую потребность в трудовых ресурсах испытывают промышленные предприятия, особенно оборонного комплекса — таких в Башкирии 66. На фоне кадрового кризиса растут зарплатные предложения в госкорпорациях. Так, на 24 марта на сайте одного из ведущих предприятий авиапрома — уфимской «Гидравлики» — активна 61 вакансия. Соискателям предлагают рекордно высокие зарплаты — от 150 тыс. руб. Правда, на это может рассчитывать лишь высококвалифицированный токарь. Большинство других вакансий в цифрах выглядят куда скромнее — от 26 до 80 тыс. рублей.
В ОДК-УМПО на начало 2025 года не хватало около 3,5 тыс. сотрудников, несмотря на весьма привлекательные цифры зарплат — до 163 тыс. руб. Работа в основном сдельная, возможен выбор варианта трудоустройства: основное место или по совместительству. Согласно данным сайта предприятия, в зависимости от участка и квалификации рабочим платят от 50 до 130 тыс. руб.
Крупнейший пассажирский перевозчик — «Башавтотранс» — приглашает на работу водителей (зарплата 70−80 тыс. руб.) и кондукторов (до 30 тыс. руб.). Информации по числу вакансий на сайте нет, подробности можно узнать по личной заявке.
Сегодня рост зарплат феноменальный, и это связано, в том числе, с дефицитом рабочей силы. В поисках нужных специалистов работодатели вынуждены завышать зарплаты. Финансы изымаются зачастую из средств, которые должны были пойти на модернизацию производства. Это процесс вынужденный, он говорит о том, что экономика на определённом пределе. И понятно, что все предприятия постепенно адаптируются под ситуацию. И она будет меняться — не сразу, но всё стабилизируется.
Система утрачена?
Проблема кадрового дефицита возникла не вчера — она нарастала постепенно. В числе главных причин — и демографическая яма 90-х, и уход части самой работоспособной категории на СВО, и непродуманная политика в системе образования. Колледжей и техникумов, где готовят рабочие руки, стало меньше (на сегодня их 92 против 120 в советское время), сузился и перечень рабочих профессий, по которым ведётся обучение.
Ещё несколько лет назад директор Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин признал: система начального профессионального образования в Башкирии утрачена. Для таких выводов есть основания. Так, по словам О. Гайсина, если конкурс на специальность «программирование» составил 20 человек на место, то на сварщика или электромонтёра — всего два.
А пока государство ищет пути выхода из кадрового кризиса, предприятия решают проблему за счёт собственных резервов: создают учебные центры и пытаются донести до потенциальных сотрудников: работа на производстве — это стабильность, хороший заработок, возможность обеспечить семью, приобрести жилье (пусть в ипотеку), сделать карьеру.
Своими силами
Так, с 2021 года УМПО готовит специалистов на своей базе, в производственно-учебном центре «Ростеха». Обучение бесплатно (при условии двухлетней отработки), выплачивается стипендия. За три года с нуля здесь обучено более 1500 человек, все трудоустроены. Активно готовят мультиспециалистов, владеющих 5−7 рабочими профессиями. В производственно-учебном центре предприятия проходят практику студенты 12 колледжей, с которыми заключён договор о партнёрстве.
Кроме того, УМПО — первое предприятие, участвующее в региональном проекте «Башкирская вахта». По данным минтруда, за год его реализации на УМПО трудоустроено более 500 человек, в том числе жителей других городов и районов. Вчерашние вахтовики, выбравшие «счастье работать дома», трудятся операторами станков с программным управлением, слесарями, токарями, станочниками широкого профиля, шлифовщиками, фрезеровщиками, сверловщиками, контролерами. Предприятие предоставляет льготное питание, возможность получить высшее образование без отрыва от производства, льготный отдых, общежитие или компенсацию за аренду жилья. В 2025 году для сотрудников и «учеников» в Инорсе будет введён 400-квартирный дом, оборудованный мебелью и бытовой техникой, а арендную плату возьмёт на себя предприятие.
В «Башавтотрансе» с 2020 года прошли обучение и переподготовку более 6 тыс. сотрудников по 65 направлениям, в том числе 3,5 тыс. водителей по программам повышения квалификации. На базе филиала проводится постоянный набор водителей для обучения на категорию Д. «Башавтотранс» имеет договоры о сотрудничестве с 10 ссузами и вузами, в том числе Уфимским автотранспортным колледжем (в «БАТ» работают 400 его выпускников).
По мнению Марата Кашапова, дефицит рабочих рук станет триггером для роста производительности труда. Это будет происходить за счёт модернизации фондов, внедрения более современных технологий.
Опрос предприятий, с которыми мы взаимодействуем, показывает, что вводится роботизация, иные способы организации трудового процесса. Цифровизация проходит и в госуправлении, в других сферах, в вузах многое онлайн. И рост производительности может привести к тому, что дефицит кадров не будет столь значимо влиять на рынок труда.
Комментарии
Политолог Арсен Шаяхметов:
"Говоря о дефиците рабочей силы, надо понимать, что речь не о формальном уровне безработицы (она рекордно низка), а о дефиците качественных специалистов. Проблема не касается конкретно образовательного процесса или оттока населения — вопрос комплексный. Для специалиста важно иметь осязаемые перспективы комфортного трудоустройства, соответствующие статусным и зарплатным целям. А массовость высшего образования штампует выпускников, которые не понимают дальнейших траекторий своего развития, идут работать в сферу услуг или торговлю. Это нивелирует ценность и качество высшего образования, снижает стремление к росту как у преподавателей, так и у студентов.
Решение проблемы — только в условиях выстроенной связки: образовательная траектория — карьерная траектория. Наличие таких флагманов как IT-компании, нефтегазовые гиганты, лидеры индустрии станет ориентиром для обучающихся. Уже на стадии поступления в вуз будет делаться выбор в пользу региона не только в части образования, но и дальнейшего трудоустройства: студент должен понимать, где будет применять свои компетенции, а организация должна участвовать в сопровождении образовательных процессов. Связка университет — культурно-событийная повестка и комфортная городская среда — работа в привлекательной компании будут тем условием, которое позволит не только оставаться в республике молодым, но и привлекать таланты из других субъектов".
Директор Института стратегических исследований АН РБ Владимир Савичев:
«Свою негативную роль сыграли качественные изменения в миграции. В 90-е и нулевые в Россию из ближнего зарубежья приезжали русские, украинцы, белорусы — люди квалифицированные, хорошо знающие русский язык. Но этот поток иссяк. Сегодня приезжают мигранты с другой культурной парадигмой, хуже знающие русский язык. Они могут работать в строительстве, в торговле, а, например, на производстве — нет. Надо совершенствовать подход к адаптации приезжих из ближнего зарубежья. Чтобы они не противопоставляли себя российским законам и нормам, а наоборот, стремились быть полезными нашей стране, думали, как они будут здесь жить, развиваться, возможно, строить карьеру».