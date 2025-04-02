Эксперты назвали рост зарплат в Башкирии феноменальным

Кроме того, УМПО — первое предприятие, участвующее в региональном проекте «Башкирская вахта». По данным минтруда, за год его реализации на УМПО трудоустроено более 500 человек, в том числе жителей других городов и районов. Вчерашние вахтовики, выбравшие «счастье работать дома», трудятся операторами станков с программным управлением, слесарями, токарями, станочниками широкого профиля, шлифовщиками, фрезеровщиками, сверловщиками, контролерами. Предприятие предоставляет льготное питание, возможность получить высшее образование без отрыва от производства, льготный отдых, общежитие или компенсацию за аренду жилья. В 2025 году для сотрудников и «учеников» в Инорсе будет введён 400-квартирный дом, оборудованный мебелью и бытовой техникой, а арендную плату возьмёт на себя предприятие.