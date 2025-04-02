На Кубани ускорили выдачу уведомлений на региональный маткапитал

Мы писали, более 26 тыс. кубанских семей улучшили свои жилищные условия за маткапитал. По данным отделения Соцфонда по Краснодарскому краю, покупка жилья — одно из самых популярных направлений для использования материнского капитала на Кубани. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на маткапитал без использования кредитных средств.