На Кубани ускорили выдачу уведомлений на региональный маткапитал, сообщает пресс-служба администрации региона.
Согласно подписанному губернатором постановлению сроки принятия решения о выдаче или отказе сократили с 30 до 15 рабочих дней. Кроме того, меньше стал список предоставляемых документов.
Напомним, региональный материнский капитал предоставляют в рамках краевого проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья». Его получают один раз на третьего ребенка и последующих. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ипотеку, газификацию, образование детей или их медицинскую реабилитацию.
В текущем году размер регионального маткапитала составляет 160 707 рублей.
Мы писали, более 26 тыс. кубанских семей улучшили свои жилищные условия за маткапитал. По данным отделения Соцфонда по Краснодарскому краю, покупка жилья — одно из самых популярных направлений для использования материнского капитала на Кубани. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на маткапитал без использования кредитных средств.