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Пробку негде ставить. 2 новые развязки под Волгоградом разгрузят путь на Юг

Путепроводы открыли 2 апреля на автодороге Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск в Светлоярском и Октябрьском районах Волгоградской области.

Источник: администрация Волгоградской области

Движение по двум новым путепроводам запустили 2 апреля в Волгоградской области. Развязки разгрузят одну из самых загруженных в регионе трасс, которая ведет к азовскому и черноморскому побережьям.

Затор на заторе.

Речь идет об автодороге Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск. Она востребована не только у волгоградцев, но и у автомобилистов всей страны, особенно в летнее время, когда начинается сезон отпусков.

По этой же трассе движутся к морским портам груженые фуры. По данным облкомтранса, летом интенсивность движения здесь временами превышает 15 тысяч автомобилей в сутки. Ранее такая высокая плотность потока машин и несколько пересечений автодороги с железной приводили к серьезным заторам на переездах. Чтобы снизить нагрузку на этот участок и было принято решение о возведении транспортных развязок.

Инициатива вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Строительство двух новых путепроводов в составе коридора «Север-Юг» финансировалось из средств федерального и регионального бюджетов.

Пробки в прошлом.

Развязки возведены в Светлоярском и Октябрьском районах Волгоградской области.

Первое искусственное сооружение появилось неподалеку от железнодорожной станции Абганерово в Октябрьском районе. Его протяженность составила больше четырех километров. Второй путепровод длиной полтора километра построили в поселке Ивановка Светлоярского района. На участках смонтированы освещение и барьерные ограждения для безопасности движения. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, обустроили остановки.

«Это по-настоящему долгожданное событие. Волгоградцы ждали реализации этих проектов еще с 1980-х годов, когда они впервые были запланированы. Нам посчастливилось эти планы реализовать и открыть движение автомагистрали, являющейся частью транспортно-логистического коридора “Север-Юг”, — отметил на открытии путепроводов глава волгоградского региона Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул: событие важно не только для жителей региона — всей страны. Теперь автобусы, легковые и грузовые автомобили смогут беспрепятственно двигаться и перевозить пассажиров и грузы в регионы Черноморского и Азовского бассейнов, страны Закавказья.

«Часовые пробки, сложность передвижения ушли в прошлое. Поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта», — обратился к участникам церемонии открытия движения по путепроводам глава региона.

Бочаров также отметил, что впереди — открытие еще трех путепроводов на территории Волгоградской области. Они обеспечат беспрепятственное движение автотранспорта по всей территории региона.