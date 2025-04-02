Пробку негде ставить. 2 новые развязки под Волгоградом разгрузят путь на Юг

По этой же трассе движутся к морским портам груженые фуры. По данным облкомтранса, летом интенсивность движения здесь временами превышает 15 тысяч автомобилей в сутки. Ранее такая высокая плотность потока машин и несколько пересечений автодороги с железной приводили к серьезным заторам на переездах. Чтобы снизить нагрузку на этот участок и было принято решение о возведении транспортных развязок.