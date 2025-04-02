Губернатор Демешин поручил форсировать строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске

Все работы по строительству и подключению к топливу новой ТЭЦ-4 в Хабаровске должны быть завершены осенью следующего года. Такую задачу ответственным за этот проект руководителям на первом заседании созданного при краевом правительстве штаба по возведению этого объекта энергетики поставил губернатор Дмитрий Демешин. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», идею рассмотреть техническую возможность ускорить темпы работ на ТЭЦ-4 предложил министр энергетики России Сергей Цивилёв во время рабочей поездки в наш регион в марте этого года.