Губернатор Демешин поручил форсировать строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске

Все работы по строительству и подключению к топливу новой ТЭЦ-4 в Хабаровске должны быть завершены осенью следующего года. Такую задачу ответственным за этот проект руководителям на первом заседании созданного при краевом правительстве штаба по возведению этого объекта энергетики поставил губернатор Дмитрий Демешин. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», идею рассмотреть техническую возможность ускорить темпы работ на ТЭЦ-4 предложил министр энергетики России Сергей Цивилёв во время рабочей поездки в наш регион в марте этого года.
— Форсирование сроков строительства ТЭЦ-4 в Хабаровске — наша с энергетиками наиважнейшая цель. Усиление энергетических мощностей — задача, которую ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, — прокомментировал в своём Телеграм-канале Дмитрий Демешин.
Напомним, ТЭЦ-4 должна заменить морально и физически устаревшую ТЭЦ-1 в Хабаровске. Старая станция работает главным образом на угле. Оттого, особенно зимой, она напоминает извергающийся вулкан прямо посреди городской застройки. Новая теплоэлектроцентраль будет работать на более экологически чистом газе. Однако именно с его подводом к станции возникли вопросы. Точнее, со сроком реализации этих работ.
— АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» планирует ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию (ГРС) № 2 «Горький», от которой будет получать газ строящаяся Хабаровская ТЭЦ-4, к концу 2026 года. Однако это нас не устраивает! — отметил губернатор. — Необходимо завершить все работы по пуску газа до начала отопительного сезона 2026 года. Крайний срок — сентябрь 2026 года!
Правительство Хабаровского края готово оказать максимальное содействие в доставке оборудования и прохождении всех необходимых процедур согласования.
Губернатор Демешин, требуя от подрядчиков, занимающихся строительством ТЭЦ-4, и от газовиков соблюдения необходимых темпов работ, ясно даёт понять своим подчинённым, что они также должны быть активно вовлечены в этот процесс и оказывать максимальную поддержку в реализации инфраструктурных проектов. Это неудивительно, ведь в условиях повышенной нагрузки на Восточный полигон для доставки необходимых материалов для строительства может потребоваться помощь со стороны властей, чтобы обеспечить приоритет их доставки.